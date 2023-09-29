Mick Jagger: Servetimi çocuklarıma bırakmayı düşünmüyorum

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Fakat Rolling Stones ile ilgili çarpıcı bir maddi durum daha var. 1971 öncesi yaptıkları ve müzik tarihine geçen 'Satisfaction', 'Paint it Black' ve 'Jumpin Jack Flash' gibi çalışmalarının telif hakları Rolling Stones üyelerinde değil. Bu da ünlü müzisyenlerin kariyerleri boyunca aldıkları bir "ders" oldu.

Grup üyeleri bu şarkılardan da milyonlarca telif ücreti aldı. Ancak bu müziğin sahibi oldukları anlamına gelmiyor. Bruce Springsteen, Paul Simon ve Sting gibi diğer müzik yıldızları da son yıllarda çalışmalarının haklarını sattı. Fakat Rolling Stones üyelerinin böyle bir kararı yok.