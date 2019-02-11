İnternet denilince ilk akla gelen web tarayıcılarından olan Internet Explorer ile ilgili çok kritik bir uyarı geldi. Microsoft’un ilk olarak 1995 yılında çıkardığı ve 2015 yılında geliştirilmesine son verdiği Internet Explorer’ın güvenlik nedenleriyle artık kullanılmaması uyarısı yapıldı.
Microsoft’un siber güvenlik alanındaki yazılım uzmanı Chris Jackson, Windows’un resmi blogunda "Internet Explorer'ı varsayılan tarayıcınız olarak kullanmanın tehlikeleri" başlıklı bir yazı yayımladı.
‘YENİ VE MODERN TARAYICI TERCİH EDİYORLAR’
Kullanıcıların Microsoft'un resmi olarak ürettiği bir web tarayıcısı olan Internet Explorer’ı kullanmayı bırakması gerektiğini belirten Jackson, “Artık Internet Explorer’a bir web tarayıcısı demeyi bırakmanın vakti geldi” dedi.
Chris Jackson, yazısında şu ifadeleri kullandı: “Yeni internet standartlarını destekleyecek güncellemeleri Internet Explorer’a getirmiyoruz. Çoğu site hâlâ sorunsuz şekilde çalışsa bile geliştiriciler artık yenilikleri Internet Explorer üzerinde test etmiyor. Yeni ve modern tarayıcıları tercih ediyorlar.”
PAZARIN HAKİMİ CHROME
Microsoft’un Windows 10’u piyasaya sürmesiyle birlikte 2015 yılında Internet Explorer’ın yerini şirketin yeni web tarayıcısı Microsoft Edge almıştı. Ancak global ölçekte web tarayıcı pazarına bakıldığında, işler Microsoft açısından pek de bekleneni veremedi.
ON KİŞİDEN BİRİ HALA ONU KULLANIYOR
Araştırma şirketi Net Market Share’in Ocak 2019 verilerine göre masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardaki web tarayıcı kullanımında Google’ın Chrome’u yüzde 65’lik pay ile pazarda açık ara lider konumda.
İkinci sırada ise yüzde 10.5’lik payla Microsoft’un ‘artık kullanmayın’ uyarısı yaptığı Internet Explorer bulunuyor. Web tarayıcı kullanımında Firefox’un yüzde 9.8, Edge’in yüzde 4.3 ve Apple’ın Safari’sinin ise yüzde 3.8’lik payı var.
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