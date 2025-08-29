Habertürk
        Microsoft'un İsrail'le işbirliğine karşı protestonun ardından işten çıkardığı çalışan sayısı 4'e çıktı - Teknoloji Haberleri

        Microsoft'un İsrail'le işbirliğine karşı protestonun ardından işten çıkardığı çalışan sayısı 4'e çıktı

        ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, teknolojik sistemlerinin ve yazılımlarının İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanıldığına yönelik iddiaları protesto eden 2 çalışanını 27 Ağustos'ta işten çıkarmasından bir gün sonra aynı gerekçelerle 2 çalışanının daha işine son verdi.

        Giriş: 29.08.2025 - 11:07 Güncelleme: 29.08.2025 - 11:07
        Microsoft işçi çıkartmaya devam ediyor
        CBS News'in haberine göre, İsrail ordusuna sağladığı hizmetler ve teknolojik altyapı nedeniyle sık sık eleştirilen Microsoft'un tartışmalı adımları sürüyor.

        Şirketin İsrail ordusuyla bağlantılarını protesto etmek için 26 Ağustos'ta genel merkezde düzenlenen gösteriye katılan çalışanlardan 2'sinin 27 Ağustos'ta işten çıkarılmasının ardından bir Microsoft sözcüsü, çalışanların bu eyleminin "şirketin değerleriyle doğrudan çeliştiğini" ve meseleye ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

        İsmi açıklanmayan sözcü, "Şirket politikalarını ve davranış kurallarımızı ciddi şekilde ihlal etmeleri ve son günlerde çalışanlarımızın güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye atan gösterilere katılmaları nedeniyle 2 çalışanın daha işine son verildi" ifadesini kullandı.

        Böylece, şirketten İsrail ile işbirliğini durdurması istenen protesto nedeniyle son 2 günde işten çıkarılan çalışan sayısı 4'e yükseldi.

        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı Haberi Görüntüle

        MICROSOFT'UN "FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK SOYKURUMDAKİ ROLÜ" PROTESTO EDİLMİŞTİ

        Microsoft'un mevcut ve eski çalışanları, aktivistler ve bölge halkından oluşan bir grup, İsrail ordusuna sağlandığı iddia edilen hizmetlere ve teknolojik altyapıya tepki göstermek için 26 Ağustos'ta şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinde toplanmıştı.

        Gösterinin Microsoft'un Filistinlilere yönelik soykırımdaki rolünü protesto etmek amacıyla düzenlendiğini belirten protestocular, şirketin İsrail ile bağlarını koparmasını ve Filistinlilere tazminat ödemesini talep etmişti.

        Polis, gösteriye müdahale etmiş, Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith'in ofisinde eylem yapan 7 kişiyi gözaltına almıştı.

        Associated Press (AP) tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırmada, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığı ortaya çıkarılmıştı.

        Guardian gazetesi de 6 Ağustos'taki haberinde, İsrail ordusunun, Filistinlilere ait telefon görüşmelerini depolamak için Microsoft'un Azure bulut altyapısını kullandığını yazmıştı.

