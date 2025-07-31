Microsoft ve Meta'nın geliri arttı

Mali takviminde 30 Haziran'da biten 3 aylık dönemi 2025 mali yılının dördüncü çeyreği olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 76,4 milyar dolara yükseldi. Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 64,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Microsoft'un net karı da aynı dönemde yüzde 24 artışla 27,2 milyar dolara çıktı. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 22 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Şirketin hisse başına karı, bu dönemde 2,95 dolardan 3,65 dolara yükseldi.

Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella, şirketin bilançosuna ilişkin değerlendirmesinde, bulut ve yapay zeka teknolojilerinin her sektörde iş dönüşümünün itici gücü olduğunu belirtti.

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Nadella, şirketin bulut platformu Azure'un gelirinin bu yıl yüzde 34 artarak 75 milyar doları aştığını bildirdi.

META'NIN GELİRİ YÜZDE 22 ARTTI

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta da 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artışla 47,5 milyar dolara yükseldi. Meta, geçen yılın aynı döneminde 39,1 milyar dolar gelir elde etmişti.