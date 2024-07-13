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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı

        Mersin'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül, "mide balonu" taktırmak istemişti. Gül'ün yaşamını yitirmesinin ardından olayla ilgili bir kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 22:26 Güncelleme: 13.07.2024 - 22:26
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        Mersin'de 22 yaşındaki gencin özel hastanede uygulanan "mide balonu" operasyonunda ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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        Merkez Yenişehir ilçesindeki bir özel hastanede 5 Haziran'da "mide balonu" taktırmak isteyen üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün operasyonda yaşamını yitirmesine ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

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        DELİL KARARTMA İDDİASI

        Gencin ölümünün ardından "cesede müdahale şüphesi doğuran tespitler kapsamındaki delil karartma iddiaları"na yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan operasyonu yapan doktor D.E'nin sekreteri S.A.S. tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Öte yandan, savcılık tarafından doktor D.E. ve kurulca tespit edilecek diğer görevliler hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma izni verilmesi için Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulundan istenen iznin sonucunun beklendiği öğrenildi.

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