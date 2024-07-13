'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı

Öte yandan, savcılık tarafından doktor D.E. ve kurulca tespit edilecek diğer görevliler hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma izni verilmesi için Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulundan istenen iznin sonucunun beklendiği öğrenildi.