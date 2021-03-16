Midelerinden 103 kapsül çıktı

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Van'da, uçağa binmek üzere olan İran uyruklu 2 kişinin midelerinden toplam 920 gram uyuşturucu çıktı.

Meral Yıldız'ın haberine göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri havalimanında uçağa binmek isteyen İran uyruklu 2 kişiden şüphelendi. Risk analizi sonucunda İran uyruklu A.D. ve S.A.'nın Van-İzmir uçağına binişleri engellendi. Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin midelerinde kapsül halinde yabancı cisimlere rastlandı.

TOPLAM 103 KAPSÜL HALİNDE 920 GRAM

A.D.'den 52 adet kapsül halinde 460 gram, S.A.'dan 51 adet kapsül halinde 460 gram olmak üzere 103 adet kapsül halinde 920 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İki şüpheli "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İRAN SINIRINDA KAR ALTINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU

Öte yandan Van'ın Başkale ilçesinde Türkiye-İran sınır hattında güvenliği sağlayan 6. Hudut Tugay Komutanlığı birlikleri, arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında Sarısu mevkiinde kar altına gizlenmiş poşet içerisinde uyuşturucu madde buldu. Yapılan incelemelerin ardından bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, poşette 4 kilo 506 gram toz esrar olduğunu belirledi. Uyuşturucu maddenin kim ya da kimlere ait olduğu tespit edilmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.