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        Haberler Gündem Midilli Adası'na nasıl gidilir? Midilli Adası kapıda vize ücreti ne kadar?

        Midilli Adası'na nasıl gidilir? Midilli Adası kapıda vize ücreti ne kadar?

        Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesi vereceğini açıklamasının ardından vatandaşların gündeminde "Midilli Adası'na nasıl gidilir? Midilli Adası kapıda vize ücreti ne kadar?" soruları yer aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 22:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 22:58
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        Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrası merak konusu oldu. Peki, Midilli Adası'na nasıl gidilir? Midilli Adası kapıda vize ücreti ne kadar? İşte detaylar...

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        MİDİLLİ ADASI NEREDE?

        Midilli Adası, Ege Denizi'nde bulunan, Yunanistan'a bağlı bir adadır. Türkiye'nin Ayvalık ilçesinden feribotla yaklaşık 45 dakikada ulaşılabilen Midilli Adası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.

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        MİDİLLİ ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

        Midilli Adası'na ulaşım için iki farklı seçenek bulunmaktadır:

        • Feribot: Midilli Adası'na Türkiye'den feribotla ulaşım mümkündür. Ayvalık ilçesinden kalkan feribotlar, Midilli Adası'nın Mytilene Limanı'na yaklaşık 45 dakikada ulaşmaktadır. Feribot seferleri, her gün sabah ve akşam saatlerinde düzenlenmektedir.
        • Uçak: Midilli Adası'na Türkiye'den uçak ile de ulaşım mümkündür. Atina Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçaklar, Midilli Adası'nın Mytilene Havalimanı'na yaklaşık 45 dakikada ulaşmaktadır. Uçak seferleri, her gün düzenlenmektedir.
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        MİDİLLİ ADASI KAPI VİZESİ ÜCRETİ NE KADAR?

        Yunanistan Konsolosluğu tarafından belirlenen ve dönemsel olarak güncellenen Yunanistan kapı vizesi ücretleri akredite vize merkezleri ve seyahat acentalarına ödenmektedir. Vize ücretleri içerisine vize harç bedeli ve koordinasyon hizmet bedeli yer almaktadır. Bilinen son güncel vize ücreti 55 Euro'dur.

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        MİDİLLİ ADASI'NDA GEZİLECEK YERLER NERESİ?

        • Mytilene: Midilli Adası'nın başkenti olan Mytilene, tarihi ve kültürel açıdan önemli bir şehirdir. Adada bulunan antik kentler, kiliseler ve manastırlar, şehrin en önemli turistik yerleri arasındadır.
        • Molyvos: Midilli Adası'nın kuzeyinde bulunan Molyvos, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü bir kasabadır. Kasabada bulunan kale, Orta Çağ'dan kalma bir yapıdır.
        • Agios Ioannis Theologos: Midilli Adası'nın kuzeydoğusunda bulunan Agios Ioannis Theologos, muhteşem manzarası ile ünlü bir köydür. Köyde bulunan 11. yüzyıldan kalma bir manastır, görülmeye değerdir.
        • Eressos: Midilli Adası'nın güneybatısında bulunan Eressos, plajları ile ünlü bir tatil beldesidir.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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