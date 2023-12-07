Midilli Adası'na nasıl gidilir? Midilli Adası kapıda vize ücreti ne kadar?

Midilli Adası'na nasıl gidilir? Midilli Adası kapıda vize ücreti ne kadar?

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Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrası merak konusu oldu. Peki, Midilli Adası'na nasıl gidilir? Midilli Adası kapıda vize ücreti ne kadar? İşte detaylar...