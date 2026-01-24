Denizlerde yaşayan kabuklu bir canlı olan midye, özellikle midye dolma şeklinde Türkiye genelinde yaygın biçimde tüketiliyor. Ancak deniz ürünlerinin tamamının dini hükmünün aynı olmadığı yönündeki görüşler, bu konuda kafa karışıklığına yol açabiliyor. İslamiyet’te helal ve haram sınırlarını öğrenmek isteyenler, midye yemek caiz mi sorusunun yanıtını güvenilir dini kaynaklarda arıyor.

MİDYE YEMEK GÜNAH MI?

Midye yemek günah mı sorusu, İslam fıkhında deniz canlılarının hangi şartlarda helal kabul edildiği konusu üzerinden ele alınıyor. Dinî kaynaklarda yer alan genel yaklaşıma göre, denizden çıkan canlıların helal olduğu yönünde açık ifadeler bulunuyor. Ancak bu genel hüküm, mezhepler arasında farklı yorumlara konu oluyor. Bazı mezhepler, yalnızca balık türlerinin helal sayılması gerektiğini savunurken, bazı mezhepler denizde yaşayan tüm canlıların helal kabul edilebileceğini ifade ediyor. Bu görüş ayrılıkları, midye yemenin günahı var mı sorusunun farklı cevaplarla gündeme gelmesine neden oluyor.

Midyenin kabuklu bir canlı olması, dipte yaşaması ve beslenme biçimi de dini değerlendirmelerde dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle bu özellikler, bazı mezheplerde ihtiyatlı yaklaşımın benimsenmesine yol açıyor. Bu yaklaşımı savunan görüşlerde, midyenin balık sınıfında yer almaması sebebiyle temkinli olunması gerektiği ifade ediliyor. Ancak bu değerlendirmeler, bağlayıcı bir yasaktan ziyade mezhepsel yorumlar çerçevesinde şekilleniyor. Bu nedenle midye yemek günah mı sorusu, tek bir cümleyle cevaplanamayan ve dini bakış açısına göre farklı yorumlanan bir konu olarak öne çıkıyor.

DİYANET'E GÖRE MİDYE YEMEK CAİZ Mİ? Diyanet'e göre midye yemek caiz mi sorusu, deniz ürünleriyle ilgili en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, denizlerde yaşayan ve dinen pis kabul edilmeyen canlıların helal olduğu yönünde genel bir ilke benimsendiği ifade ediliyor. Bu ilke doğrultusunda midye de deniz canlısı olarak değerlendiriliyor ve caiz kabul ediliyor. Diyanet’in bu yaklaşımı, Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetler ve sahih hadisler temel alınarak şekilleniyor. Diyanet açıklamalarında, denizden çıkan canlıların helalliğine işaret eden dini deliller esas alınıyor. Bu çerçevede midye yemek caiz mi sorusuna olumlu bir yanıt veriliyor. Ancak Diyanet, sadece gıdanın türüne değil, tüketim şartlarına da dikkat çekiyor. Helal kabul edilen bir besinin, temiz ve sağlığa uygun şekilde hazırlanması gerektiği özellikle vurgulanıyor. Hijyen kurallarına uyulmayan, bozulmuş ya da sağlık açısından risk taşıyan gıdaların tüketilmesi ise dinen uygun bulunmuyor. Bu nedenle Diyanet’e göre midye yemek caiz mi sorusu değerlendirilirken, midyenin deniz canlısı olması kadar, nereden ve hangi koşullarda temin edildiği de önem taşıyor. Dini açıdan sakınca görülmeyen bir gıdanın, insan sağlığına zarar verecek şekilde tüketilmesi uygun kabul edilmiyor.