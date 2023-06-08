Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Migros ve KAGİDER'den Hatay'daki kadın çiftçiler için çalıştay

Migros ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) deprem bölgesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadınların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak üzere bir çalıştay gerçekleştirdi. Kadın üretici ve çiftçilerle gerçekleştirilen çalıştayın değerlendirme raporu, araştırma şirketi IPSOS tarafından hazırlandı. Rapor, bölgede tarımın yeniden canlandırılması için kısa ve orta vadeli beklentileri ortaya koyarken, depremin ardından oluşan yeni sorunları da açığa çıkardı

Migros ve KAGİDER'den Hatay'daki kadın çiftçiler için çalıştay
HABERTURK.COM

Migros, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğinde deprem bölgesinde farklı büyüklüklerde girişimi olan kadın üretici ve çiftçilerle bir çalıştay gerçekleştirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre çalıştay raporunu araştırma şirketi IPSOS hazırladı. Çalıştayda üretici ve çiftçiler, depremin işleri üzerindeki etkilerini, bu süreçteki ihtiyaçlarını ve iş hayatlarını destekleyebilecek kısa ve orta vadeli beklentilerini aktardı.

Olası çözüm yollarının masaya yatırıldığı çalıştaya, pamuk, mısır, buğday, yaş meyve, nektarin, kayısı, erik, narenciye ve sebzenin yanı sıra zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan girişimciler ile süt ve süt ürünleri üreticileri katıldı.

Çalıştay raporuna göre, bölgede tarımın yeniden canlandırılması için yeni neslin çiftçiliğe kazandırılması gerekliliği ve markalaşmanın önemi ortaya konurken, depremin ardından işçi eksiği, üretim sahalarının ve depoların kaybı, araç ve ekipmanların hasar görmesi, hayvanların telef olması, potansiyel müşterilerin göçü gibi yeni sorunların da eklendiği görüldü. Bu sorunların üretimi durma noktasına getirdiği, buna rağmen bölge halkının büyük fedakarlıklarla işlerinin başında olmaya, tarlalarını sürmeye devam ettikleri belirtildi.

'BÖLGEDEN ALIM SEFERBERLİĞİ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur, “Deprem bölgesindeki üreticiler için ilk aşamada üzerimize düşen en önemli görev, bin bir emekle üretilen ürünlerin toplanmasını ve raflara çıkabilmesini sağlamak. Ve bu yolla bölgedeki üreticiye ivedilikle gelir yaratabilmek. Bölgeden alım seferberliğini ilk başlatan şirket olduk. Alımları hızlıca yerinde tespit etmek ve süreçleri yürütmek üzere ekiplerimizle bölgede üs kurduk. Hatay limonu ile başladığımız alımlar, farklı ürünlerle bugüne kadar 600 tona yaklaştı. Meyve, sebze ve bakliyat alımlarının yanı sıra deniz ve kültür balığında da bölgeye öncelik verdik. Bugüne kadar 100 tona yakın balık alımı gerçekleştirdik. Uzun vadede de ilk elden alımlarla bölgenin toparlanmasına katkıda bulunacağız. Aldığımız ürünleri, Migros mağazalarımızın yanı sıra Macrocenter mağazalarımızda özel bir köşe hazırlayarak müşterilerimize sunacağız. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz çalıştayın çıktıları konusunda da KAGİDER’le birlikte ilerleyeceğiz. Türkiye’nin sürdürülebilir tarımına kol kanat germek görevimiz. Bu kapsamda bölgeye yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

'BEKLENTİLERİ ANLAMAYA ÇALIŞTIK'

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “6 Şubat’ta yitirdiğimiz on binlerce can, yıkılan kentler, ilçeler, ağır darbe alan işletmeler o bölgede hayatı durma noktasına getirdiği gibi ülke olarak hepimiz derin yaralar aldık. Depremin olumsuz etkilediği sektörler arasında tarım sektörü de yer alıyor. Bölgede ekonominin yeniden canlandırılmasının anahtarlarından biri de tarımın yeniden ayağa kaldırılması olacak. Bunun için bu sektörün bel kemiğini oluşturan kadınların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve desteklenmesi büyük önem taşıyor. Migros’la gerçekleştirdiğimiz çalıştayda tarım sektöründeki kadınları dinledik, depremin işleri üzerindeki etkilerini, bu süreçteki ihtiyaçlarını ve iş hayatlarını destekleyebilecek kısa ve orta vadeli beklentilerini anlamaya çalıştık. Şimdi el birliğiyle tarımı ve bu sektörde bölgedeki kadın girişimcileri destekleme zamanı. Türkiye gücünü birleştirir, doğru strateji ve politikaları uygularsa ülkemiz tarımda dünyada hak ettiği yeri alacaktır."

KAGİDER Başkan Yardımcısı Berrin Kuleli açıklamasında şunları söyledi: “Tarım, deprem bölgesi için lokomotif işlevi gören bir sektör. Kadın çiftçiler depremden önce de başta gelir-gider uçurumu olmak üzere birçok sorunla boğuşuyorlardı. Şimdi daha da zor şartlarda işlerini ayakta tutma mücadelesinin içindeler. Biz bu çalıştayda, deprem bölgesinde yeniden toparlanma için ciddi bir potansiyel olduğunu ve girişimcilerin işlerini sürdürmek, üretmeye devam etmek istediklerini, bu konuda kararlı olduklarını gördük. Dolayısıyla verilecek her destek bu potansiyelin hayata geçmesine güçlü bir katkı olacak.”

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte kurun yükselişinden en çok kazanacak olan borsa şirketleri
İŞ-YAŞAM Kurdan hangi şirket kazanacak?
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi mayısta 52,3 oldu
İŞ-YAŞAM İhracat İklimi'nde gerileme
Son dakika: Çaya yüzde 43 zam geldi! Çaykur'da 1 kilo çay ne kadar, kaç TL oldu?
İŞ-YAŞAM Çaya yüzde 43 zam geldi
ABD'nin dış ticaret açığı yüzde 23 yükseldi
İŞ-YAŞAM ABD'nin dış ticaret açığı yüzde 23 yükseldi
Bakan Şimşek'ten 'kurala dayalı politika' taahhüdü
İŞ-YAŞAM 'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'
Borsanın getirisi döviz ile yarışır mı?
İŞ-YAŞAM Bu seviyeden döviz mi borsa mı?
AB 2024 taslak bütçesini açıkladı
İŞ-YAŞAM AB 2024 taslak bütçesini açıkladı
Şişecam'dan teknoloji şirketi ICRON'a yatırım hamlesi
İŞ-YAŞAM Şişecam'dan ICRON'a yatırım hamlesi
Aras Kargo Azerbaycan’da şirket satın aldı
İŞ-YAŞAM Aras Kargo Azerbaycan’da şirket satın aldı
AK Parti'den son dakika asgari ücret ve memur maaşı açıklaması! 2023 Asgari ücret Temmuz'da ne kadar olacak?
İŞ-YAŞAM AK Parti'den asgari ücret ve memur maaşı açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.