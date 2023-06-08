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Migros, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğinde deprem bölgesinde farklı büyüklüklerde girişimi olan kadın üretici ve çiftçilerle bir çalıştay gerçekleştirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre çalıştay raporunu araştırma şirketi IPSOS hazırladı. Çalıştayda üretici ve çiftçiler, depremin işleri üzerindeki etkilerini, bu süreçteki ihtiyaçlarını ve iş hayatlarını destekleyebilecek kısa ve orta vadeli beklentilerini aktardı.

Olası çözüm yollarının masaya yatırıldığı çalıştaya, pamuk, mısır, buğday, yaş meyve, nektarin, kayısı, erik, narenciye ve sebzenin yanı sıra zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan girişimciler ile süt ve süt ürünleri üreticileri katıldı.

Çalıştay raporuna göre, bölgede tarımın yeniden canlandırılması için yeni neslin çiftçiliğe kazandırılması gerekliliği ve markalaşmanın önemi ortaya konurken, depremin ardından işçi eksiği, üretim sahalarının ve depoların kaybı, araç ve ekipmanların hasar görmesi, hayvanların telef olması, potansiyel müşterilerin göçü gibi yeni sorunların da eklendiği görüldü. Bu sorunların üretimi durma noktasına getirdiği, buna rağmen bölge halkının büyük fedakarlıklarla işlerinin başında olmaya, tarlalarını sürmeye devam ettikleri belirtildi.

'BÖLGEDEN ALIM SEFERBERLİĞİ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur, “Deprem bölgesindeki üreticiler için ilk aşamada üzerimize düşen en önemli görev, bin bir emekle üretilen ürünlerin toplanmasını ve raflara çıkabilmesini sağlamak. Ve bu yolla bölgedeki üreticiye ivedilikle gelir yaratabilmek. Bölgeden alım seferberliğini ilk başlatan şirket olduk. Alımları hızlıca yerinde tespit etmek ve süreçleri yürütmek üzere ekiplerimizle bölgede üs kurduk. Hatay limonu ile başladığımız alımlar, farklı ürünlerle bugüne kadar 600 tona yaklaştı. Meyve, sebze ve bakliyat alımlarının yanı sıra deniz ve kültür balığında da bölgeye öncelik verdik. Bugüne kadar 100 tona yakın balık alımı gerçekleştirdik. Uzun vadede de ilk elden alımlarla bölgenin toparlanmasına katkıda bulunacağız. Aldığımız ürünleri, Migros mağazalarımızın yanı sıra Macrocenter mağazalarımızda özel bir köşe hazırlayarak müşterilerimize sunacağız. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz çalıştayın çıktıları konusunda da KAGİDER’le birlikte ilerleyeceğiz. Türkiye’nin sürdürülebilir tarımına kol kanat germek görevimiz. Bu kapsamda bölgeye yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

'BEKLENTİLERİ ANLAMAYA ÇALIŞTIK'

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “6 Şubat’ta yitirdiğimiz on binlerce can, yıkılan kentler, ilçeler, ağır darbe alan işletmeler o bölgede hayatı durma noktasına getirdiği gibi ülke olarak hepimiz derin yaralar aldık. Depremin olumsuz etkilediği sektörler arasında tarım sektörü de yer alıyor. Bölgede ekonominin yeniden canlandırılmasının anahtarlarından biri de tarımın yeniden ayağa kaldırılması olacak. Bunun için bu sektörün bel kemiğini oluşturan kadınların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve desteklenmesi büyük önem taşıyor. Migros’la gerçekleştirdiğimiz çalıştayda tarım sektöründeki kadınları dinledik, depremin işleri üzerindeki etkilerini, bu süreçteki ihtiyaçlarını ve iş hayatlarını destekleyebilecek kısa ve orta vadeli beklentilerini anlamaya çalıştık. Şimdi el birliğiyle tarımı ve bu sektörde bölgedeki kadın girişimcileri destekleme zamanı. Türkiye gücünü birleştirir, doğru strateji ve politikaları uygularsa ülkemiz tarımda dünyada hak ettiği yeri alacaktır."

KAGİDER Başkan Yardımcısı Berrin Kuleli açıklamasında şunları söyledi: “Tarım, deprem bölgesi için lokomotif işlevi gören bir sektör. Kadın çiftçiler depremden önce de başta gelir-gider uçurumu olmak üzere birçok sorunla boğuşuyorlardı. Şimdi daha da zor şartlarda işlerini ayakta tutma mücadelesinin içindeler. Biz bu çalıştayda, deprem bölgesinde yeniden toparlanma için ciddi bir potansiyel olduğunu ve girişimcilerin işlerini sürdürmek, üretmeye devam etmek istediklerini, bu konuda kararlı olduklarını gördük. Dolayısıyla verilecek her destek bu potansiyelin hayata geçmesine güçlü bir katkı olacak.”