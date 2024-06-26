Migros barkoddan GS1 QR kod sistemine geçiyor

İlk kez kasada taranmasının ardından 50 sene geçen GS1 barkod sistemi, yerini GS1 standartlarında QR Kod sistemine bırakıyor.

Aralarında Türkiye’den Migros’un yer aldığı üretici, perakendeci ve e-pazaryeri 20 firmanın dünya CEO’larının, imzaladıkları Ortak Açıklama doğrultusunda GS1 Standartlarında QR kod sisteminin hayata geçmesi için süreci başlattı.

Bu süreçte, üreticiler GS1 standartları doğrultusundaki QR Kodları ürünlerin paketlerine entegre edecek, perakendeciler de kasa sistemlerini GS1 QR Kodlarını okuyacak şekilde güncelleyecek.

GS1 Türkiye ve GS1 Global Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdüren Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, "Bugüne kadar kullanılan barkod sistemi sınırlı bilgileri içeriyordu. Ancak GS1 standartlı QR Kodlara güvenlik bilgileri, ürün içeriği, besin değerleri, sertifikaları, geri dönüşüm, izlenebilirlik bilgileri, sürdürülebilirliğe yönelik ve lojistiğe dair tüm bilgiler gibi çok daha kapsamlı verileri eklemek mümkün. Böylece tüketiciler, ürüne dair tüm bilgilere akıllı telefon kullanarak erişebilecek. Sistem çalışmaya başladığında ürünlerin izlenebilirliği artacağı gibi süreçlerde de verimlilik sağlanacak. Şimdi de GS1 QR Kod ortak deklarasyonuna imza attık. Attığımız bu imza ile 2027 yılına kadar GS1 standartlı QR Kod sistemini tüm kasalardan ve online olarak kullanılmak üzere hazır hale getireceğiz. Sistem hızla tüm perakendeci ve üreticilere yaygınlaşacak" dedi.