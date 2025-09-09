Migros'ta balık sezonu açıldı

Migros, av sezonunun açılmasıyla birlikte deniz ürünlerini müşterilerine ulaştırmaya başladı. Mağazaları ve online kanallarından yıl sonuna kadar 15 bin ton balık satışı gerçekleştireceği belirtilen Migros'un 193 ayrı kalite kontrol kriterine tabi tuttuğu balıkları, ağır metal ve mikrobiyolojik kontrol olmak üzere çok sayıda analizden geçirdikten sonra tüketiciye ulaştırdığı kaydedildi.

Yerel üreticilere sağladıkları alım garantisi ile küçük balıkçılar ve kooperatiflere destek verdiklerini belirten Migros Taze Ürünler Pazarlama Direktörü İbrahim Sözen, “Ülkemizdeki balık tüketimini artırmak için balığın tutulduğu her noktaya ulaşıyoruz. Balığı doğrudan tekneden, halden ve üreticiden alıyoruz. Küçük balıkçıları ve kooperatifleri alım garantisi ile destekliyoruz. İleri izlenilebilirlik teknolojileriyle güvenilir balığı sofralara getiriyoruz. Türkiye’nin en geniş balık ağını örüyoruz. Geçtiğimiz sezon bazı aylarda en çok balık satışını Iğdır, Van ve Mardin’de yaptık” dedi.

Sözen, “Sürdürülebilir balıkçılık yöntemlerini desteklemek ve tüketicilere güvenilir ürün sağlamak için yetiştiriciliği yapılan balıkların İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifika sürecine dahil edilmesine katkıda bulunuyoruz. Geçen yıl Global G.A.P., ITU ve ASC gibi sürdürülebilir su ürünleri sertifikasına sahip 7.700 ton su ürününün satışını gerçekleştirdik. 2026 yılında satışımızdaki çiftlik balıklarının (çipura-levrek grubu) %100’ünün İTU sertifikalı olması hedefimiz mevcut” dedi.