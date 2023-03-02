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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Mihran isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

MİHRAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mihran ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Mihran adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Mihran isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MİHRAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Mihran ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Güneşle ilgili. Kader, alın yazısı. Pakistan'ın Sindh eyaletinde bir nehrin adıdır.

MİHRAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Mihran ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mihran adını koymak caizdir.

MİHRAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Mihran ismini kullanan 304 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Mihran ismini kullanan 86 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Mihran ismini kullanan 14 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Mihran ismini kullanan 8 kişi bulunmaktadır.

MİHRAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Mihran ismindekiler hayata iyimser bir gözle bakar. Çevresindekiler üzerinde ilham yaratır. Kelimelerle arası oldukça iyidir, bu yüzden yazı ve konuşma becerileri gelişmiştir. Şarkı söyleme, öğretmenlik gibi mesleklerde başarılı olabilirler.

Pozitif tarafları: Arkadaş canlısı, yardımsever, zarif.

Negatif tarafları: Bazen sığ olabilir, dedikodu yapabilir.

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