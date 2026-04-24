Mika Raun tahliye oldu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya ünlüsü Mika Raun, serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında 31 Ocak 2026 tarihinde tutuklanan Mika Raun, tahliye oldu.
Nisan 2026'da hazırlanan yeni bir iddianame ile Mika Raun, hakkında, geçmiş paylaşımları nedeniyle 'cinsiyet farklılığı üzerinden aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mika Raun, serbest bırakıldığını duyurdu.
"YENİ BAŞLANGIÇLARA NİYET EDİYORUM"
Sosyal medya ünlüsü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Çok şükür evimdeyim, ailemle vakit geçiriyorum. Biliyorsunuz, uzun bir süredir buralarda değildim; hayatımın zor bir döneminden geçtim ve bir süre uzak kalmam gerekti. Bu sürecin bana çok şey öğrettiğini söylemek isterim. Kendimi toparladım, dinlendim ve düşündüm. Şu an çok iyiyim. Şimdi yeniden yanınızdayım ve yeni başlangıçlara niyet ediyorum.
