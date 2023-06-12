Küresel şöhrete sahip 'Breaking Bad' adlı dizinin yanı sıra 'Everybody Loves Raymond' ve 'Sleeper Cell' gibi yapımlarla adını duyuran ABD'li oyuncu Mike Batayeh, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamada, "Sevgili kardeşimiz Michael (Mike) Batayeh'in evinde geçirdiği ağır bir kalp krizi sonucu beklenmedik bir şekilde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.