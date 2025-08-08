Mike Tyson, İstanbul üzeri Libya'ya gitti

MIKE TYSON HAKKINDA

Michael Gerard Tyson veya bilinen adıyla Mike Tyson, ilk kemerini 20 yıl, 4 ay ve 22 günlükken kazanarak, ağır sıklet ünvanı kazanan en genç boksör olarak rekoru elinde tutmaktadır. ABD'li sporcu 1992'de tecavüzden suçlu bulunarak 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıl sonra şartlı tahliye edildi. 1995'te serbest bırakıldıktan sonra bir dizi geri dönüş maçına çıktı ve 1996'da WBA ve WBC ünvanlarını yeniden kazanarak Floyd Patterson, Muhammed Ali, Tim Witherspoon, Evander Holyfield ve George Foreman ile birlikte boks tarihinde kaybettikten sonra yeniden ağır sıklet şampiyonu olan erkek boksör oldu.

Mike Tyson, vahşi ve korkutucu boks stilinin yanı sıra ring içinde ve dışındaki tartışmalı davranışlarıyla da tanınıyor. Tyson, boks kariyerinin dışında televizyon şovları, filmler ve video oyunlarında da rol aldı. 11 Haziran 2005'te Tyson, İrlandalı boksör Kevin McBride'a karşı bir maçta yedinci raunt başlamadan maçı bıraktı.