Milan: 1 - Inter: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Milan sahasında Inter'i ağırladı. Milano derbisi, iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
İtalya Serie A'nın 23. hafta karşılaşmasında Milan ile Inter kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 sonuçlandı.
Milan'ın golünü 45. dakikada Tijjani Reijnders kaydederken; Inter bu gole 90+3'te Stefan de Vrij'le karşılık verdi.
Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 63 dakika sahada yer aldı.
Bu sonucun ardından Inter 51 puana yükseldi, Milan ise 35 puana ulaştı.
Ligin 24. haftasında Milan deplasmanda Empoli'ye konuk olacak. Inter ise Fiorentina deplasmanında sahne alacak.