Milan: 2 - Atalanta: 3 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 36. haftasında Milan, evinde Atalanta'ya 3-2 mağlup oldu. Ederson, Davide Zappacosta ve Giacomo Raspadori'nin golleriyle 3-0 geriye düşen Milan, 88'de Strahinja Pavlovic ile 90+4'te penaltıdan Christopher Nkunku'nun kaydettiği gollerle farkı 1'e indirse de yetmedi. Ligdeki galibiyet hasreti hasreti 3 maça çıkan Milan haftayı 67, Atalanta ise 58 puanla tamamladı.
Giriş: 11 Mayıs 2026 - 00:58 Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 36. haftasında Milan, Atalanta'yı konuk etti. San Siro'da oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Atalanta oldu.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ederson, 29. dakikada Davide Zappacosta ve 52. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.
Milan'ın golleri 88. dakikada Strahinja Pavlovic ve 90+4. dakikada penaltıdan Christopher Nkunku'dan geldi.
MİLAN'DA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR
Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Milan, 67 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi biletini tehlikeye attı.
4 hafta aradan sonra kazanan Atalanta ise puanını 58'e yükseltti.
Milan, gelecek hafta Genoa deplasmanına gidecek. Atalanta ise sahasında Bologna'yı konuk edecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ