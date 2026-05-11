        Haberler Spor Futbol İtalya Milan: 2 - Atalanta: 3 | MAÇ SONUCU

        Milan: 2 - Atalanta: 3 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 36. haftasında Milan, evinde Atalanta'ya 3-2 mağlup oldu. Ederson, Davide Zappacosta ve Giacomo Raspadori'nin golleriyle 3-0 geriye düşen Milan, 88'de Strahinja Pavlovic ile 90+4'te penaltıdan Christopher Nkunku'nun kaydettiği gollerle farkı 1'e indirse de yetmedi. Ligdeki galibiyet hasreti hasreti 3 maça çıkan Milan haftayı 67, Atalanta ise 58 puanla tamamladı.

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 00:58
        Milan'a Atalanta çelmesi!

        İtalya Serie A'nın 36. haftasında Milan, Atalanta'yı konuk etti. San Siro'da oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Atalanta oldu.

        Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ederson, 29. dakikada Davide Zappacosta ve 52. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.

        Milan'ın golleri 88. dakikada Strahinja Pavlovic ve 90+4. dakikada penaltıdan Christopher Nkunku'dan geldi.

        MİLAN'DA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

        Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Milan, 67 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi biletini tehlikeye attı.

        4 hafta aradan sonra kazanan Atalanta ise puanını 58'e yükseltti.

        Milan, gelecek hafta Genoa deplasmanına gidecek. Atalanta ise sahasında Bologna'yı konuk edecek.

