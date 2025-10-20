Habertürk
        Milan: 2 - Fiorentina: 1 | MAÇ SONUCU

        Milan: 2 - Fiorentina: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan, evinde Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Rafael Leao'nun attığı gollerle geriden gelen Milan, puanını 16'ya yükseltti ve haftayı zirvede tamamladı. Fiorentina ise 3 puanda kaldı.

        Giriş: 20.10.2025 - 00:21 Güncelleme: 20.10.2025 - 00:21
        Milan, Rafael Leao'yla zirveyi bırakmadı!
        İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan, Fiorentina'yı konuk etti. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Milan oldu.

        Milan'ın gollerini 63 ve 86. dakikada (penaltı) Rafael Leao kaydetti. Fiorentina'nın tek golünü 55. dakikada Robin Gosens attı.

        Bu sonuçla birlikte Milan 16 puanla hafttayı lider tamamlarken, galibiyetle tanışamayan Fiorentina 3 puanda kaldı.

        Ligin sonraki haftasında Milan Pisa'yı konuk edecek. Fiorentina ise sahasında Bologna ile karşılaşacak.

