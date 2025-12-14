Milan: 2 - Sassuolo: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 15. haftasında Milan, evinde Sassuolo'yla 2-2 berabere kaldı. Ismael Kone ve Armand Lauriente'nin gollerine engel olamayan ve şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşayan Milan, puanını 32'ye çıkardı. Sassuolo ise haftayı 21 puanla tamamladı.
Milan, İtalya Serie A'nın 15. haftasında Sassuolo'yu ağırladı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.
Milan iki golü de 19 yaşındaki sol bek Davide Bartesaghi'den geldi. Sassulo'nun gollerini ise Ismael Kone ve Armand Lauriente attı.
Şmpiyonluk yarışında yara alan Milan puanını 32'ye çıkardı. Sassuolo ise puanını 21 yaptı.
Ligin sonraki maçında Milan, Verona'yı konuk edecek. Sassuolo ise Bologna'yı ağırlayacak.