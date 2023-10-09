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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan'ın yıldız golcüsü Giroud, İtalya Serie A'da haftanın kalecisi seçildi! - Futbol Haberleri

        Milan'ın yıldız golcüsü Giroud, İtalya Serie A'da haftanın kalecisi seçildi!

        Milan'ın Genoa ile yaptığı maçın uzatma dakikalarında kalede görev alan Fransız forvet Olivier Giroud, İtalya Serie A'da haftanın kalecisi seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 19:47 Güncelleme: 09.10.2023 - 19:47
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        Yıldız golcü, haftanın kalecisi seçildi!
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        Serie A'dan yapılan açıklamada, Milan'ın 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendiği maçta kaleye geçen ve kritik bir kurtarış yapan Giroud'nun haftanın kalecisi seçildiği kaydedildi.

        Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Milan kalecisi Mike Maignan, Caleb Ekuban'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.

        Takımının değişiklik hakkını doldurması nedeniyle kaleye geçen Fransız forvet Giroud, yaptığı kurtarışla da galibiyete katkıda bulundu.

        Milan, 21 puanla Serie A'de liderlik koltuğunda oturuyor.

        Fotoğraflar: Reuters, AA

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