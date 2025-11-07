Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Milan Skriniar: Hakem ilk önce Duran'ın çektiğini söyledi - Futbol Haberleri

        Milan Skriniar: Hakem ilk önce Duran'ın çektiğini söyledi

        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Milan Skriniar, Avrupa Ligi'ndeki Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Son saniyelerdeki tartışılan penaltı pozisyonu sonrası hakemle aralarında geçen diyaloğu aktaran Slovak stoper, "Hakem, bana ilk Duran'ın çektiğini söyledi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 01:55 Güncelleme: 07.11.2025 - 02:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hakem ilk önce Duran'ın çektiğini söyledi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, hakeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"

        Maçın zor geçeceğini bildiklerini söyleyen Slovak stoper, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Adam markajı yapan bir rakip, ilk yarı topa sahip olamadık. İkinci yarı daha iyiydik, şanslar da yarattık ama gole çeviremedik." dedi.

        REKLAM

        Gol yememenin önemli olduğunu vurgulayan Skriniar, "Kazanmayı denedik, istedik ama başaramadık. Netice olarak gol de yemedik ve bundan da mutluyum. Mücadele olarak diğer maçların bir tık altında kaldık. Önceki maçlara göre biraz daha iyisini ortaya koyabilirdik." ifadesini kullandı.

        "HAKEM, İLK ÖNCE DURAN'IN ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

        #resim#1310204#

        Maçın son bölümünde Jhon Duran'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrası hakemle girdiği diyaloğu da açıklayan tecrübeli futbolcu, "Jhon Duran'ın pozisyonunu net bir penaltı olarak gördüm. Sonrasında tekrarını izlemedim. Hakem Allard Lindhout, Jhon Duran'ın ilk çektiğini söyledi. Garip bir durum ama hakem böyle karar verdi." dedi.

        Fenerbahçe'de penaltı isyanı!
        Fenerbahçe'de penaltı isyanı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe'de penaltı isyanı!
        Fenerbahçe'de penaltı isyanı!
        Kıvanç Uman’ın ölümünde cezalar artırıldı
        Kıvanç Uman’ın ölümünde cezalar artırıldı
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Zeka yapay tuzak gerçek
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"