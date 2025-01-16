Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Milas'ta tarihi ev çöktü | Son dakika haberleri

        Milas'ta kaderine terk edilen tarihi ev çöktü

        Muğla'nın Milas ilçesinde kaderine terk edilen tarihi ev çöktü. Benzer durumda olan diğer metruk evlerin de tehlike saçtığını belirten vatandaşlar, yetkililerden acilen önlem alınmasını istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:40 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milas'ta tarihi ev çöktü
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan tarihi bir ev çöktü.

        Hacı İlyas Mahallesi Tabakhane Caddesi'ndeki kullanılmayan tarihi ev, çöktü. Şans eseri olay sırasında yoldan kimsenin geçmemesi muhtemel faciayı önledi.

        Binanın etrafında sadece demir çit ve çubuklarla alınan güvenlik önlemlerini yetersiz bulan vatandaşlar, yolun yaya ve araç trafiğine acilen kapatılmasını talep etti.

        Benzer durumda olan diğer metruk evlerin de tehlike saçtığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerin terk edilen metruk binalara ilişkin önlem almasını istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #muğla haberleri
        #milas ilçesi
        #tarihi ev
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar