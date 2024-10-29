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        Haberler Bilgi Yaşam Mili Piyango çekiliş sonuçları: 29 Ekim Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste MPİ bilet sorgulama ekranı

        Mili Piyango çekiliş sonuçları: 29 Ekim Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste MPİ bilet sorgulama ekranı

        Şans oyunu tutkunlarının heyecanla bekledikleri özel çekiliş 29 Ekim 2024 Salı günü saat 17:30'da başladı. Canlı yayın üzerinden noter huzurunda gerçekleşen Milli Piyango çekilişinin sona ermesinin ardından bilet sorgulama ise millipiyangoonline.com sayfasında yerini alıyor. İşte merak edilip araştırılan Milli Piyango 29 Ekim 2024 MPİ çekiliş sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 17:48 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:07
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        Milli Piyango 29 Ekim 2024 özel çekilişi için geri sayım sona erdi. 80 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 8 milyon TL olarak belirlendi. Milli Piyango Online sitesinden canlı yayınla gerçekleştirilen çekiliş için "Milli Piyango 29 Ekim çekilişi sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt arıyorlardı. İşte Milli Piyango sonuçları

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        MİLLİ PİYANGO 29 EKİM ÖZEL ÇEKİLİŞİ

        Milli Piyango 29 Ekim özel çekilişi 29 Ekim Salı, saat 17.30’da gerçekleştiriliyor. Çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

        Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com adresinde yer alacak. Aynı adres üzerinden bilet sorgulama işlemleri de gerçekleştirilebilecek. Öte yandan çekiliş için biletler bayilerin yanı sıra internet ortamından da alınabilecek. Milli Piyango mobil uygulaması ya da millipiyangoonline.com adresinden üyelik oluşturan 18 yaşını geçen kişiler biletlerini alabilecekler.

        MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        MPİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        MİLLİ PİYANGO HAKKINDA BİLGİ

        Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanılır. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendirilir:

        Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

        Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

        Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

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        Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletle teselli ikramiyesi kazanılır.

        Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

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