Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.685,72 %-5,27
        DOLAR 41,1605 %0,10
        EURO 47,9338 %-0,54
        GRAM ALTIN 4.606,43 %0,20
        FAİZ 39,13 %0,51
        GÜMÜŞ GRAM 53,43 %-0,83
        BITCOIN 109.292,00 %0,38
        GBP/TRY 55,0409 %-1,19
        EUR/USD 1,1638 %-0,62
        BRENT 68,32 %0,25
        ÇEYREK ALTIN 7.531,51 %0,20
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Millî Reasürans'dan TSRS uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporu - İş-Yaşam Haberleri

        Millî Reasürans'dan TSRS uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporu

        Millî Reasürans, 2024 yılı itibarıyla yürürlüğe giren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında, TSRS 1 ve TSRS 2'ye uyumlu sürdürülebilirlik raporunu yayımlayan ilk reasürans şirketi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 16:32 Güncelleme: 02.09.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Millî Reasürans'dan TSRS uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Millî Reasürans, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında iklim değişikliğiyle bağlantılı risk ve fırsatlara yönelik attığı adımları detaylandıran 2024 TSRS Uyumlu ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu paylaştı.

        İklim değişikliğiyle bağlantılı risk ve fırsatlara dair Risk ve Fırsat Envanteri çalışması ve önceliklendirilen riskle ilgili senaryo analizi gerçekleştiren Millî Reasürans, riskleri fiziksel riskler ve geçiş riskleri olmak üzere iki ana başlık altında inceledi.

        Akut ve kronik fiziksel riskler ile düşük karbon ekonomisine geçiş sürecindeki düzenleme risklerini ayrı ayrı sınıflandıran bu raporda, aşırı hava sıcaklıkları ve kuraklığa bağlı orman yangınları, seller ve aşırı hava olaylarına bağlı reasürans maliyetlerinin artma riski öne çıkan riskler olurken, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi fırsat olarak görüldü.

        REKLAM

        SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİŞİMİ VE RİSK YÖNETİMİ GÜÇLENDİRİLİYOR

        Rapora göre, Millî Reasürans 2024 yılında sürdürülebilirlik yönetim sistemi çalışmalarını başlattı. Şirket genelinde iklim değişikliğiyle ilgili risk ve fırsatların gözetiminden sorumlu en üst düzey yönetim organı Genel Müdür olarak belirtildi.

        Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri yürütmek ve hedefleri oluşturmak amacıyla 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla Sürdürülebilirlik Komitesi kuruldu.

        Ayrıca geçtiğimiz sene Haziran ayında sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularındaki farkındalığı artırmak ve bu alanlarda kurumsal yetkinlikleri geliştirmek amacıyla yöneticilere yönelik eğitimler ve Kasım ayında tüm çalışanların erişimine açılan çevrim ici sürdürülebilirlik eğitimleri düzenlendi.

        Böylece, yıllardır sürdürülen çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) çalışmaları eğitim ve yetkinlik geliştirme programlarıyla entegre edilerek şirket genelinde sürdürülebilirlik kapasitesinin kalıcı biçimde artırılması hedeflendi.

        TÜM DEĞER ZİNCİRİ DEĞERLENDİRİLDİ

        Raporda, Millî Reasürans’ın kendi faaliyetlerinin yanı sıra, bağlı ortaklıkları dahil olmak üzere, etkileşim içinde bulunduğu tüm değer zinciri unsurları dikkate alındı.

        Bu kapsamda rapor sadece Millî Reasürans’ın değil, Şirket’in bağlı ortaklıklarından Anadolu Sigorta’nın iklim değişikliğiyle bağlantılı risk ve fırsatlarına ve sürdürülebilirlik stratejisine ilişkin detaylara da yer verdi.

        Böylece grup bünyesinde sürdürülebilirlik yaklaşımının bütünsel bir bakış açısıyla ele alındığı vurgulandı. İştiraklerin dahil edilmesi, finansal ve operasyonel etki alanının daha geniş bir sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu hale getirildiğini gösteriyor.

        Millî Reasürans Genel Müdürü Fikret Utku Özdemir, yayımlanan rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uyumlu ilk raporumuzu yayımlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu rapor, şeffaflığımızı güçlendiren önemli bir adım. İklim değişikliğiyle bağlantılı riskleri azaltmaya ve uyum sağlamaya yönelik stratejik aksiyon planlarını oluşturmaya ve aynı zamanda fırsatları doğru şekilde değerlendirmeye odaklanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda iklim geçiş planımızı hayata geçirerek, operasyonlarımızı ve yatırımlarımızı sürdürülebilirlik odağıyla değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        İlkay Gündoğan G.Saray için İstanbul'da!
        İlkay Gündoğan G.Saray için İstanbul'da!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Hiranur'u hastaneden önce otluk alana götürmüşler!
        Hiranur'u hastaneden önce otluk alana götürmüşler!
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar