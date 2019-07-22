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Milletvekili maaşı ne kadar? Milletvekili ve emeklisinin maaşları kaç TL oldu?

2019 yılı itibariyle memurlara yapılan zam neticesinde Milletvekili maaşları da zamlandı. 2019 yılı milletvekili maaşları ne kadar oldu? Sosyal medya da yine trend olan konu milletvekili maaşları oldu. İşte en güncel milletvekili maaşları 2019

Milletvekili maaşı

Milletvekili maaşı bugün yine sosyal medyanın gündeminde. Her sene yüksek oranda zam olarak görülen milletvekili maaşları yine tartışma yarattı.

 MİLLETVEKİLİ VE EMEKLİ MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Kanunla belirlenen milletvekili maaşları statü olarak en yüksek seviyede devlet memuru kategorisine dahil edilmektedir. Bu kapsamda T.C. Başbakanlık Müsteşarı ile aynı düzeyde maaş alan milletvekillerininne Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ikramiye de verilmektedir.

Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen milletvekili maaşları 2019 yılı için 22 bin 200 TL olarak güncellenmiştir. Buna ek olarak emekli milletvekillerinin ne kadar maaş alacağı da belli olmuştur.

Emekli milletvekillerinin maaşı ise 13 bin 410 TL olarak belirlenmiştir.

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