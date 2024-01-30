Haberler Gündem Milletvekilliği düşürülen Can Atalay kimdir? Can Atalay biyografisi nedir?

Milletvekilliği düşürülen Can Atalay kimdir? TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin verilen karar TBMM'de okundu. Kararın okunmasının ardından Can Atalay'ın kim olduğu merak konusu haline geldi. İşte Atalay'ın biyografisi detayları... Habertürk Giriş: 30.01.2024 - 18:16 Güncelleme: 30.01.2024 - 18:16 facebook

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Tutuklu yargılanan TİP Milletvekili Can Atalay'ın davasında karar çıktı ve Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. TBMM'de Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili kararın okunmasının ardından Can Atalay'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Can Atalay'ın biyografisine dair detaylar...

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CAN ATALAY KİMDİR? Atalay, 1976'da İstanbul'da dünyaya geldi. Şerafettin Atalay'ın yeğeni olan Can Atalay ilk adını da amcasından aldı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamlayan Atalay, mezun olduktan sonra avukat olarak çalışmaya başladı. Sosyal Haklar Derneği yönetim kurulunda görev yapan Atalay, 2014 yılında Soma davasının avukatlığını üstlendi.