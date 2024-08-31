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        Haberler Bilgi Spor Milli ara ne zaman başlıyor? Süper Lig'de milli ara kaç gün sürecek?

        Süper Lig'de milli ara tarihleri: Milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

        Süper Lig heyecanı 4. hafta maçları ile devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle Süper Lig milli araya giriyor. Bu kapsamda A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. grupta milli arada Galler ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Peki, Milli ara ne zaman başlıyor, Süper Lig'de milli ara kaç gün sürecek? İşte milli aranın başlayacağı ve sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 19:29 Güncelleme: 31.08.2024 - 19:29
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Galler ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Uluslar Ligi maçları sebebiyle birçok lig araya girecek. Uluslar Ligi maçları öncesinde milli aranın başlayacağı ve maçların sona ereceği tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında milli takım kadrosuna dahil edilen birçok futbolcu, milli aranın başlamasıyla kampa katılacak. Peki, "Milli ara ne zaman başlıyor, Süper Lig'de milli ara kaç gün sürecek?" İşte detaylar...

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        MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN?

        Milli takım, Uluslar Ligi maçları kapsamında 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile 9 Eylül'de kendi sahasında İzlanda ile karşılacak.

        Süper Lig’de 4’üncü hafta Beşiktaş - Sivasspor, Hatayspor - Samsunspor maçlarıyla sona erecek.

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        1 Eylül'de sona erecek 4. hafta maçları sonrasında Süper Lig'de milli araya başlayacak.

        Milli maç arası, 15 Eylül'de başlayacak alacak 5. hafta Süper Lig maçları ile sona erecek.

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        ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

        6 Eylül 2024 /21.45: Türkiye - İzlanda

        11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ

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        14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye

        16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

        6

        19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

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