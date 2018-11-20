Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; sezona başlarken 3 kulvarda yarışılacağı için alternatifli bir kadro kurmak isteyen ve forvet dışında bunu da başaran Galatasaray, sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramadı. Özellikle sezon başından itibaren milli maçlar nedeniyle ülke takımlarına giden oyuncuların Sarı-Kırmızılılar’a sakat olarak geri dönmesi can sıktı.

Bundan bir önceki milli arada Garry Rodrigues, Henry Onyekuru ve Younes Belhanda’nın döndükten sonra birkaç hafta oynayamamaları Cimbom’u sıkıntıya sokmuştu. Milli aranın ardından o hafta evinde Bursa’yı ağırlayan Aslan, ülke takımlarından döner dönmez dinlenmeden maça çıkan Serdar Aziz ve Sofiane Feghouli’yi de sakatlığa kurban vermişti. Ligde üst üste puan kayıpları yaşayan Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde de eksikler nedeniyle umduğunu bulamadı. Ardından derbide yaşanan olaylar sonucu ceza alan oyuncularının yanı sıra sakatlıktan kurtulma arefesinde olan öğrencilerinin yeniden takıma dönmesini bekleyen teknik direktör Fatih Terim, bu kez de yeni sakatlık haberleriyle sarsıldı.

Yeniden milli takım arasına girilirken, milli takımlarından dönen oyuncularının sakatlandığını öğrenen deneyimli teknik adam, devre arasına kadar oynanacak kritik maçlar öncesi kara kara düşünmeye başladı. Ümit Milli Takımı’nın kadrosundan çıkarılan Ozan’n tedavisine başlanırken, Konya önünde forma giyebileceği öğrenildi. Ancak Younes Belhanda’dan gelen haber şok etkisi yarattı. Son haftalarda performansını en çok beğendiği isimlerin başında gelen Faslı oyuncuyu 6 haftalığına kaybeden Terim, A Milli Takımımız’ın İsveç’le oynadığı maç öncesi ısınırken sakatlanan Serdar’dan gelecek olumlu haberi ise adeta dört gözle bekliyor.

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