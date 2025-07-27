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        Haberler Spor Diğer Milli atlet Esra Türkmen, Dünya Üniversite Oyunları'nda altın madalya kazandı - Diğer Haberleri

        Milli atlet Esra Türkmen, Dünya Üniversite Oyunları'nda altın madalya kazandı

        Milli atlet Esra Türkmen, FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda (Universiade) altın madalya aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 14:13 Güncelleme: 27.07.2025 - 14:13
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        Esra Türkmen'den altın madalya!
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        Milli atlet Esra Türkmen, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda (Universiade) altın madalya aldı.

        Türkiye'yi oyunlarda cirit atmada temsil eden Esra Türkmen, kariyerinin en iyi derecesi olan 59,90 metrelik atışıyla altın madalyaya ulaştı.

        Böylece Türkiye organizasyondaki altıncı altın madalyasını kazandı.

        4 BRONZ MADALYA

        Oyunlarda ayrıca Mert Alkaya ve Tuncay Duran'dan oluşan Tenis Erkek Milli Takımı, ülkeler sıralamasında üçüncü basamakta yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Milli tenisçiler, çift erkeklerde elde ettikleri gümüş madalyadan sonra Türkiye'ye ikinci madalyasını getirdi.

        Milli kürekçi Elis Özbay, kadınlar tek çiftede 8.32.72 ile bronz madalya elde etti.

        Atletizmde Kubilay Ençu, İlyas Çanakçı, Berke Akçam ve İsmail Nezir'den oluşan 4x400 metre erkek bayrak takımı, 3.04.40'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

        Milli atlet Mehmet Çelik de 800 metre finalinde 1.48.07 ile üçüncü oldu ve madalya kürsüsüne çıktı.

        Türkiye, oyunlarda 18 madalyaya (6 altın, 5 gümüş, 7 bronz) ulaştı.

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