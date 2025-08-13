Habertürk
        Milli Banliyö Tren setinde son testler - İş-Yaşam Haberleri

        Yerli banliyö tren setinde son testler

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren setinin ikincisinin üretimini tamamladıklarını bildirdi. Yeni tren setinin seferlere başlayabilmesi için testlerin başarıyla devam ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "İkisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir set 206'sı oturan yolcu olmak üzere toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip" dedi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 15:32 Güncelleme: 13.08.2025 - 15:33
        Yerli banliyö tren setinde son testler
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti’ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) tarafından Gaziray’da kullanılmak üzere üretilen Milli Banliyö Tren setlerinin şehir içi raylı sistem taşımacılığında yeni bir dönemi başlattığının altını çizen Bakan Uraloğlu, Gaziray projesinde kullanılacak olan ikinci tren setinin üretimini tamamladıklarını bildirdi.

        Yaptığı açıklamada, Milli Banliyö Tren Setlerinde test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini aktaran Bakan Uraloğlu, “Gaziantep trafiğine nefes aldıracak bu dev projede artık kendi ürettiğimiz yerli araçlarımız yolcu taşımacılığına başlayacak. Milli Banliyö Tren Setlerimizi son kontroller ve sertifikasyon süreçlerinin ardından ilk yolculu seferlere hazır hale getireceğiz.” açıklamasında bulundu.

        Tren setleri hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Her bir tren setimiz işletme hızı saatte 90 kilometre ve araç gövdeleri alüminyum olacak şekilde dizayn edildi. İkisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir set 206’sı oturan yolcu olmak üzere toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip” dedi. Araç içinde ayrıca 2 adet tekerlekli sandalye için ayrılmış bölüm de olduğunu belirten Bakan Uraloğlu; 32 adet yüksek güvenlikli yolcu kapısı, 42 adet bilgilendirme ekranı olduğunu kaydetti. Bakan Uraloğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti:

        “Kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış her araç içinde 4 tane olmak üzere toplam 16 adet iç, 4 adet dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlarıyla da konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımındaki teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Diğer banliyö hatlarıyla da uyumlu olacak şekilde ürettiğimiz banliyö setimizle bakım ve onarım süreçlerini de daha verimli hale getirdik.”

