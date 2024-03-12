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        Haberler Spor Diğer Boks Milli boksör Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası aldı - Diğer Haberleri

        Milli boksör Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası aldı

        Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na milli boksör Kaan Aykutsun, katılım hakkı kazandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:37 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:37
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        Kaan Aykutsun'dan olimpiyat kotası!
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        Milli boksör Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde etti. İtalya’nın Busto Arsizio kentinde 3-11 Mart tarihlerinde düzenlenen 1. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası'nda erkekler 80 kiloda mücadele eden Kaan Aykutsun, çeyrek finalde Koreli rakibi Jinjea Kim’i 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

        Milli boksör, böylece Paris Olimpiyatları kotası elde etti.

        Türkiye, Paris 2024'te 11 farklı branşta yer almayı garantiledi.

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