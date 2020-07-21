Milli Eğitim Bakanı Selçuk sosyal medya hesabından Meslek liseleri hakkında paylaşım yaptı. Selçuk paylaşımında, “Meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz ülkenin geleceğinde bugünden söz sahibi olur. Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver, ülke ihtiyaçlarına uygun yeni nesil mesleki ve teknik eğitim müfredatı ile eğitim al” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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