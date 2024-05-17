Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çağdaş ve modern dünyayla uyumlu bir program ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı'na ilişkin il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Bakan Tekin, gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Bakanlık merkez teşkilatından başlayıp öğretmenden hizmetliye, il müdüründen okul müdürüne tüm eğitim camiası ile birlikte bir aile oluşturmak istediklerini ifade ederek, "Yani yürüttüğümüz işlerin tamamının sorumluluğunun hepimizin üzerinde olduğunu, hepimizin aynı hassasiyetle hareket ettiğimizde ancak başarılı olabileceğimizi bilerek hareket ediyoruz. Bulunduğum her ortamda, görüştüğüm her birim amiri, il-ilçe veya okul müdürü arkadaşımızla yaptığımız konuşmalarda bunun altını çizmeye çaba sarf ediyorum." dedi.

REKLAM 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bundan 10-20 yıl sonra olumlu katkıları konuşulacak' Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli sayesinde bundan 10-20 yıl sonra eğitim öğretim sistemine ilişkin olumlu katkıların konuşulacağını ifade ederek, "Bu güzel işin başlamasında 'Karınca kararınca benim de katkım oldu' diyebilmek için bugünkü hassasiyetle süreci birlikte sürdürmeye devam etmeliyiz." diyen Bakan Tekin, şöyle devam etti, "Hem uluslararası kuruluşların derecelendirme ve ölçmeyle ilgili kriterlerine uygun hem de uluslararası raporların tamamında Bakanlığımızın programlarına yönelik yürütülen eleştirileri ortadan kaldırabilecek nitelikte çağdaş ve modern dünyayla uyumlu bir program ortaya çıktı. Fazla yüklerin kısmen seyreltildiği bir müfredat. Bunun sonucunda umduğumuz şey şu; bizim için hem uluslararası göstergeler açısından pozitif bir değer olacak hem de öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında kökeninde bilgi, odağında beceri, hedefinde gelecek olan erdemli ve yetkin insanın yetişmesini sağlayacak bir müfredat olacak. Aynı zamanda sıkıştırılmış müfredattan dolayı kendi yetkinliklerini tam olarak ifade edemeyen öğretmen arkadaşlarımızın üzerindeki eleştiriler de ortadan kalkmış olacak" ifadelerini kullandı.