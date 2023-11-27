Milli eskrimciler, Gürcistan'da 2 altın madalya kazandı Milli eskrimciler Ateş Yılmazkarasu ve Rüya Kalkan, Gürcistan'da düzenlenen 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda 2 altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te Avrupa Eskrim Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Ateş Yılmazkarasu ve Rüya Kalkan, flöre kategorisinde altın madalyanın sahibi oldular.

Öte yandan Almanya'nın Nürnberg şehrinde düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda Elvin Gülışık, Rüya Gökkan, Alara Atmaca ve Nilim Karavelioğlu'ndan oluşan yıldız kadınlar flöre takımı da 30 takım arasından 4'üncü oldu.