Milli futbolcular Avrupa'da haftaya damga vurdu!

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

Milli maç arasının sona ermesiyle futbolda lig maratonu yeniden başlarken, Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen yıldız futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler ve Can Uzun, attıkları gollerle hafta sonuna damga vurdu.

İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

JUVENTUS VE INTER'İ MİLLİ FUTBOLCULAR SIRTLADI Serie A'da haftanın maçında Juventus, sahasında Inter'i 4-3 mağlup ederken, milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız, golleri ve ortaya koydukları mücadeleyle maça damga vurdu. REKLAM Juventus'un gollerini 14. dakikada Lloyd Kelly, 38. dakikada Kenan Yıldız, 82. dakikada Khephren Thuram ve 90+1. dakikada Vasilije Adzic atarken, Inter'in gollerini 30 ve 65. dakikalarda Hakan Çalhanoğlu ile 76. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

Napoli, deplasmanda Fiorentina'yı penaltıdan Kevin de Bruyne, Rasmus Hojlund ve Sam Beukema'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. İlk üç hafta sonunda 9 puan toplayan Napoli ilk sırada yer alırken, aynı puana sahip Juventus ise averajla ikinci sırada yer aldı.