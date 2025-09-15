Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Milli futbolcular Avrupa'da haftaya damga vurdu! - Futbol Haberleri

        Milli futbolcular Avrupa'da haftaya damga vurdu!

        Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler ve Can Uzun attıkları gollerle kendi liglerinde haftaya damga vurdular.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 15:25 Güncelleme: 15.09.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'ya damga vuran Türkler!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

        Milli maç arasının sona ermesiyle futbolda lig maratonu yeniden başlarken, Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen yıldız futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler ve Can Uzun, attıkları gollerle hafta sonuna damga vurdu.

        İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        JUVENTUS VE INTER'İ MİLLİ FUTBOLCULAR SIRTLADI

        Serie A'da haftanın maçında Juventus, sahasında Inter'i 4-3 mağlup ederken, milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız, golleri ve ortaya koydukları mücadeleyle maça damga vurdu.

        REKLAM

        Juventus'un gollerini 14. dakikada Lloyd Kelly, 38. dakikada Kenan Yıldız, 82. dakikada Khephren Thuram ve 90+1. dakikada Vasilije Adzic atarken, Inter'in gollerini 30 ve 65. dakikalarda Hakan Çalhanoğlu ile 76. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

        Napoli, deplasmanda Fiorentina'yı penaltıdan Kevin de Bruyne, Rasmus Hojlund ve Sam Beukema'nın golleriyle 3-1 mağlup etti.

        İlk üç hafta sonunda 9 puan toplayan Napoli ilk sırada yer alırken, aynı puana sahip Juventus ise averajla ikinci sırada yer aldı.

        ARDA GÜLER ATTI, REAL MADRID KAZANDI

        LaLiga'da Real Madrid, 4. hafta maçında deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

        Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kylian Mbappe ve 44. dakikada Arda Güler attı. Real Madrid, 32. dakikada Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

        Barcelona, sahasında ağırladığı Valencia'yı 6-0 gibi farklı bir skorla geçti.

        Katalan ekibinin golleri, 29 ve 56. dakikalarda Fermin Lopez, 53 ve 66. dakikalarda Raphinha, 76 ve 86. dakikalarda Robert Lewandowski'den geldi.

        Ligin ilk 4 haftasında kayıp yaşamayan Real Madrid 12 puanla liderliğini sürdürürken, Barcelona 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        REKLAM

        LIVERPOOL TEK GOLLE GÜLDÜ

        Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Burnley'i uzatma dakikalarında Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

        Haftanın maçında Manchester City, sahasında Manchester United'ı Phil Foden'ın 18, Erling Haaland'ın 53 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle 3-0 yendi. Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadelede takımının kalesini korudu.

        Arsenal, sahasında Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti. Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 32 ve 79. dakikalarda Martin Zubimendi ile 46. dakikada Viktor Gyökeres attı.

        Nottingham Forest'ın teknik direktörlüğüne hafta içinde getirilen Ange Postecoglou, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

        Ligde 4'te 4 yapan Liverpool, liderliğini korurken, 9'ar puanlı Arsenal, Tottenham ve Bournemouth zirve takibini sürdürdü.

        BAYERN MÜNİH FARKLI KAZANDI

        Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında ağırladığı Hamburg'u Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic, Harry Kane (2) ve Luis Diaz'ın golleriyle 5-0 mağlup etti.

        Eintracht Frankfurt, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi takımın gollerini Alejandro Grimaldo (2), Patrick Schick (penaltı) atarken, Eintracht Frankfurt'un tek golünü Can Uzun kaydetti.

        REKLAM

        Ligin ilk 3 haftasında Bayern Münih, 9 puanla zirvedeki yerini korudu. Borussia Dortmund, Köln ve St. Pauli, 7'şer puanla Münih ekibinin arkasında sıralandı.

        PSG, BARCOLA İLE ÜÇ PUANA UZANDI

        Ligue 1'de PSG, sahasında Lens'i Bradley Barcola'nın golleriyle 2-0 yendi.

        Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Nabil Bentaleb ve Ethan Mbappe'nin golleriyle Toulouse'u 2-1 mağlup etti.

        Ligde 4'te 4 yaparak 12 puana ulaşan PSG, 10 puanlı Lille'in önünde yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!