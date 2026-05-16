Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Güreş Milli güreşçi Emirhan Çayır Avrupa ikincisi oldu

        Milli güreşçi Emirhan Çayır Avrupa ikincisi oldu

        Bulgaristan'ın Samakov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 80 kiloda mücadele eden Emirhan Çayır, gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 23:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emirhan Çayır Avrupa ikincisi oldu!

        Milli güreşçi Emirhan Çayır, Bulgaristan’ın Samakov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’nda serbest stil 80 kiloda gümüş madalyaya ulaştı.

        U17 Avrupa Şampiyonası’nda serbest stil 80 kiloda mindere çıkan Emirhan Çayır, ikinci turda Kuzey Makedonyalı rakibi Zoran Shorov karşısında 4-0 öndeyken rakibini tuş ederek çeyrek finale yükseldi.

        Çeyrek finalde Moldovalı Maxim Gaslama’yı 9-3 mağlup eden Çayır, yarı finalde ise Finlandiyalı rakibi Arshavir Darakhshanifar’ı 5-3 yenerek finale yükseldi.

        Finalde Azerbaycanlı rakibi Nihad Süleymanlı’ya mağlup olan milli sporcu, U17 Avrupa Şampiyonası’nı gümüş madalya ile tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Papyonlu kedi 'Foça', emekli çiftin hayatını değiştirdi

        Antalya'da her ikisi de 80 yaşındaki Müge-Süleyman Sayın çifti, 8 yıl önce sahiplendikleri 'Foça' isimli kedileriyle kurdukları bağ sayesinde hem sosyalleştiklerini hem de aktif yaşam sürmeye başladıklarını söyledi. Sayın çifti; papyon takıp pazara, yürüyüşe ve parka birlikte gittikleri Foça için "O...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        Dursun Özbek 7 programı açıkladı!
        Dursun Özbek 7 programı açıkladı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Icardi'den veda gibi sözler!
        Icardi'den veda gibi sözler!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu