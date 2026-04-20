Kerem Kamal yarı finalde
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 63 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, yarı finale yükseldi.
Giriş: 20 Nisan 2026 - 14:14
Avrupa Grekoromen Şampiyonası'nda 63 kiloda mindere çıkan son Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kerem Kamal, adını yarı finale yazdırdı.
İlk maçında Ukraynalı Maksym Liu'yu, elemelerde 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale çıkan Kamal, çeyrek finalde ise Azerbaycanlı Ziya Babashov'u 8-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ