Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeni tip koronavirüsün pandemi ilan edildiğine işaret eden Rıza, "Tüm dünyayı etkileyen bir salgınla karşı karşıyayız. Uluslararası Olimpiyat Komitesi de insan sağlığını dikkate alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı erteledi. Sonuçta insan hayatı her şeyden önemli." diye konuştu.

"DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE OLİMPİYATLARA HAZIR OLACAĞIMA İNANIYORUM"

Sakatlığının bulunduğunu dile getiren milli güreşçi, erteleme kararıyla olimpiyatlara daha iyi hazırlanabileceğini söyledi.

2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya kazanan Rıza, "Tedavilerimi olup sıfırlanmış, daha güçlü bir şekilde olimpiyatlara hazır olacağıma inanıyorum. Daha iyi bir motivasyonla çalışmalarıma devam edeceğim. Çünkü sağlık yönünden biraz sıkıntılarım var, onları da çözmüş olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'nın başkenti Roma'da bu yıl şubat ayında yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'na çeyrek finalde veda eden ve organizasyon tarihinde finalde yenildiği 2011'den bu yana ilk maçını kaybeden milli sporcu, sakatlığıyla ilgili şunları kaydetti:

"Hangi doktor bana çare olabilir diye birkaç haftadır bunun peşindeyim. Sonunda bir sonuca vardık, sıkıntıyı bulduk. O sıkıntıyı düzeltmek için tedaviye başladım. Rahatsızlığım; sırt kaslarımda bir gerilme var. O da beni çok etkiyor, gücümü kesiyor. Boyundan aşağıya doğru inen omurilik yanlarındaki kaslar... Onlar biraz gerginmiş, biraz daha çalışması gerekiyormuş. O kadar ağırlık çalışan biri olarak o kasları güçsüz bırakmışım. Onları düzeltip devam edeceğim. Olimpiyatların ertelenmesinin benim açımdan da iyi olacağını düşünüyorum."

"EVİMDE SPOR SALONU OLUŞTURMUŞ DURUMDAYIM, MİNDERİM DE VAR"

Rıza, spor salonlarının koronavirüs nedeniyle kapalı olmasına ilişkin "O yönden biraz şanslıyım ama zaten tedavi sürecim devam ediyor. Çünkü evimde spor salonu oluşturmuş durumdayım, minderim de var. O yönden bir sıkıntı yaşamıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 9 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza, "Kariyerimdeki tek eksik olimpiyat şampiyonluğu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na zaten kota almıştım. Tek amacım olimpiyat şampiyonluğu. Olimpiyatlarda altın madalyayı kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" çağrısı da yapan milli güreşçi, "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım." diyerek sözlerini tamamladı.

GÜREŞÇİLERDEN EVDE KAL ÇAĞRISI

Milli güreşçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Cenk İldem, Bediha Gün ve Buse Tosun, yayımladıkları videolu mesajlarla "evde kal" çağrısı yaptı.

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde sevdiklerimiz ve halkımızın sağlığı için evde kalalım. Bu süreci en kısa zamanda atlatabilmemiz için hepimizin tedbir alması gerekiyor. Ben de antrenmanlarımı evde yapıyorum. Sizler de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız. Bütün sağlık çalışanlarımıza da özveri ve çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Yasemin Adar, Türkiye ve dünyanın koronavirüs tehdidi altında olduğunu dile getirerek, "Lütfen yetkililerimizin yapmış olduğu açıklamaları dikkate alarak kurallara uyalım. Kalabalık ortamlarda bulunmayalım, gerekmedikçe evlerimizden çıkmayalım. Birçok spor organizasyonu iptal edildi veya ileri bir tarihe ertelendi. Ben de şu anda ailemle evdeyim. Sporumu, evde egzersizlerle devam ettiriyorum. Lütfen kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için evde kalalım. İnşallah bu süreci en yakın zamanda atlatacağız." diye konuştu.

2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Cenk İldem, "Dünyayı etkisi altına alan ve son dönemlerde ülkemizde de görülen koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığımız ve yetkililerimiz gerekli mücadeleyi veriyor. Bizler de toplum olarak onlara yardımcı olmamız için özel ihtiyaçlarımız olmadığı sürece sokağa çıkmamalıyız. Hiçbir şey sevdiklerimizden değerli değil. Lütfen yetkililere kulak verin." şeklinde görüş belirtti.

Milli güreşçi Bediha Gün, mesajında "Ülkemiz koronavirüs tehdidi altında. Çeşitli organizasyonlarımız iptal edildi. Yetkililerin talimatlarına uyalım. Ben de evdeyim. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım, sağlıcakla kalın." ifadelerine yer verdi.

Buse Tosun ise artan can kayıplarına dikkati çekerek, "Bunları en aza indirmek için lütfen devletimizin ve bakanlığımızın evde kal çağrısına kulak verelim. Bizler milli sporcular olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz ve antrenmanlarımıza evde devam ediyoruz. Lütfen sizler de güzel Türkiye, güzel yarınlar için evlerinizde kalın. Bu virüsü hep beraber yenelim." şeklinde konuştu.