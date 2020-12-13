Grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Şerif Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Emin Narimanovitch Sefershaev'le altın madalya mücadelesi verdi.
Rakibine 8-0 yenilen Şerif Kılıç, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.
ARSLAN'DAN BRONZ MADALYA
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, bronz madalya maçında Moldovalı rakibi Petic'le karşılaştı.
Rakibini 5-1 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalya elde ederek tamamladı.
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