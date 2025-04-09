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        Milli güreşçilerden bronz madalya

        Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde milli sporcular Feyzullah Aktürk ve Osman Göçen, bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 23:36 Güncelleme: 09.04.2025 - 23:36
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        Milli güreşçilerden bronz madalya!
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        Milli sporcularımız Feyzullah Aktürk ve Osman Göçen, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde bronz madalyaya ulaştı.

        Başkent Bratislava'daki organizasyonda serbest stil müsabakaları sona erdi.

        Türkiye'yi 92 kiloda temsil eden Feyzullah Aktürk, bronz madalya karşılaşmasında, Bulgaristan adına güreşen Ahmed Sultanovich Bataev'i 8-6 yendi.

        Daha önceki 3 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah, bu kez üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

        86 kiloda mücadele eden Osman Göçen, repesajda İsrail'den Matthew Phillip Finesilver'i 11-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

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        Üçüncülük karşılaşmasında Polonya'dan Sebastian Jezierzanski'yi 4-2 mağlup eden Osman, bronz madalyanın sahibi oldu.

        MİLLİLER, TAKIM HALİNDE ÜÇÜNCÜ OLDU

        Türkiye, serbest stil müsabakalarını 2 bronz madalyayla tamamladı.

        Milli güreşçiler, serbest stilde 2010'dan sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanamadı.

        Serbest stilde 11 altın madalyayla Avrupa Şampiyonası tarihinin en başarılı ismi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından sporculuk kariyerini noktalamış ve federasyon başkanı seçilmişti.

        Serbest stil takım sıralamasında 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya alan Azerbaycan 119 puanla birinci, Gürcistan 114 puanla ikinci, Türkiye ise 73 puanla üçüncü oldu.

        Dünya Güreş Birliği (UWW) takımı altında mücadele eden bağımsız sporcular, 5 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Takım sıralamasına UWW dahil edilmedi.

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