Milli güreşçimiz Buse Tosun, memleketi Yalova'da coşkuyla karşılandı

Yalova’da yaşayan Buse Tosun Çavuşoğlu, olimpiyatlar sonrası kente eşi Serkan Çavuşoğlu ile birlikte geldi. Milli güreşçimiz memleketinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı ve genç sporcular tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, daha sonra İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne oluşturulan konvoyla geçildi. Burada Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, milli sporcu Çavuşoğlu’nun elde ettiği dereceyle gururlandıklarını söyledi.

REKLAM Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı, Çavuşoğlu’nun art arda Avrupa, Dünya şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü olarak son yılların en büyük başarısını gerçekleştirdiğini söyledi. Burada Müdür Kılıç ve Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Çavuşoğlu’na çiçek ve hediye takdim etti.

“KADIN GÜREŞİ ADINA KAZANILMIŞ İKİNCİ OLİMPİYAT MADALYASINI KAZANDIM” Milli güreşçi Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, olimpiyatlar için çok sıkı bir hazırlık dönemi geçirdiğini hatırlatarak, “Olimpiyatlarda madalya almanın şu anda gururunu yaşıyorum. Memleketimde, yaşadığım şehirde güzel bir karşılama oldu. Mutluyum, gururluyum. Kadın güreşi adına kazanılmış ikinci olimpiyat madalyasını kazandım. Ülkemiz adına olimpiyatlarda madalya kazandırmak her sporcunun hayalidir. Ben de bugün hayalimi yaşıyorum” dedi.