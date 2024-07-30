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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli judocu Vedat Albayrak, Paris 2024'te son 16 turuna yükseldi! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli judocu Vedat Albayrak, Paris 2024'te son 16 turuna yükseldi!

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turuna yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:20 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:20
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        Vedat Albayrak son 16 turunda!
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        Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kiloda son 32 turunda Bahreynli Askerbii Gerbekov ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada altın set oynandı.

        Bahreynli sporcu bu sette üçüncü sarı kartını görürken, Vedat Albayrak tatamiden 10-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Albayrak, son 16 turunda Japon Takanori Nagase'yle karşı karşıya gelecek.

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