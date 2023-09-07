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        Milli judocular Gençler Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde iki madalya aldı

        Hollanda'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular iki madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 23:27 Güncelleme: 07.09.2023 - 23:27
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        Millilerden ilk günde iki madalya
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        Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lahey kentindeki organizasyonun ilk gününde milli sporcular mücadele etti.

        Milli judocu Merve Azak, kadınlar 48 kilonun finalinde İtalyan Sofia Mazzola'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

        Erkekler 66 kiloda İbrahim Demirel, bronz madalya müsabakasında Fransız Kylian Noel'i mağlup ederek organizasyonu üçüncü tamamladı.

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