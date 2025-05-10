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        Milli karateci Ömer Abdurrahim Özer'den Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya!

        Milli karateci Ömer Abdurrahim Özer, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda, altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 23:40 Güncelleme: 10.05.2025 - 23:40
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        Milli karateci Özer'den altın madalya!
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        Milli karateci Ömer Abdurrahim Özer, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda, altın madalya kazandı.

        Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'da 48 ülkeden 463 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Ömer Abdurrahim Özer, kumite 67 kilo finalinde Rus karateci Iurik Norayrovich Ogannisian ile karşılaştı.

        Final müsabakasında rakibini 2-1 yenmeyi başaran Ömer Abdurrahim Özer, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

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