Milli maç tarihi ve saati: Kosova-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda kritik viraja giren Türkiye A Milli Futbol Takımı, play-off finalinde Kosova Millî Futbol Takımı ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Yarı finalde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran ay-yıldızlılar, deplasmanda oynanacak mücadeleyi kazanması halinde 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası bileti alacak. Futbolseverler ise Kosova-Türkiye maçının tarihi, saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Kritik karşılaşma, Kosova'daki Fadil Vokrri Stadium'da oynanacak. Peki, Milli maç tarihi ve saati ile Kosova-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç canlı yayın bilgisi...
A MİLLİ TAKIM FİNALE YÜKSELDİ
2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında A Milli Takımımız, Romanya'yı Dolmabahçe'de 1-0 mağlup etti ve adını play-off finaline yazdırdı. A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.
KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kosova-Türkiye play-off final maçı, 31 Mart 2026 Salı günü saat 21.45'te oynanacak.
KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kosova-Türkiye play-off turu final maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
DÜNYA KUPASI 2026 MAÇ TAKVİMİ
Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
Son 32: (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)