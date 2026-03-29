        Kosova-Türkiye: Kosova-Türkiye Dünya Kupası play-off final maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

        Milli maç tarihi ve saati: Kosova-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

        FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda kritik viraja giren Türkiye A Milli Futbol Takımı, play-off finalinde Kosova Millî Futbol Takımı ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Yarı finalde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran ay-yıldızlılar, deplasmanda oynanacak mücadeleyi kazanması halinde 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası bileti alacak. Futbolseverler ise Kosova-Türkiye maçının tarihi, saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Kritik karşılaşma, Kosova'daki Fadil Vokrri Stadium'da oynanacak. Peki, Milli maç tarihi ve saati ile Kosova-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç canlı yayın bilgisi...

        Giriş: 29.03.2026 - 18:22 Güncelleme:
        Türkiye A Milli Futbol Takımı için kader maçı yaklaşıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova Millî Futbol Takımı deplasmanına çıkacak milliler, kazanması durumunda uzun yıllardır hasret kaldığı Dünya Kupası sahnesine geri dönecek. Romanya karşısında alınan kritik galibiyet sonrası gözler şimdi final mücadelesine çevrildi. Sporseverler “Kosova-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt ararken, heyecan dolu karşılaşma Fadil Vokrri Stadium’da oynanacak. İşte bilgiler...

        A MİLLİ TAKIM FİNALE YÜKSELDİ

        2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında A Milli Takımımız, Romanya'yı Dolmabahçe'de 1-0 mağlup etti ve adını play-off finaline yazdırdı. A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

        KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Kosova-Türkiye play-off final maçı, 31 Mart 2026 Salı günü saat 21.45'te oynanacak.

        KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Kosova-Türkiye play-off turu final maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        DÜNYA KUPASI 2026 MAÇ TAKVİMİ

        Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026

        Son 32: (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

        Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026

        Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

        Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

        3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026

        Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)

