Milliler, 95 yıllık tarihinde yaptığı 564 müsabakada, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 220 kez yenildi. Ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde oynadığı 15 maçta 4 kez kazandı, 6 kez mağlup oldu. Peki, Milli maç saat kaçta? Türkiye İsveç maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile bugün Konya'da oynayacağı UEFAUluslar B Ligi 5. hafta maçını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene yapacak. Maruis Avram ve Horatiu Mircea Fesnic'in ilave yardımcı olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alexandru Cerei olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı, İsveç ile bugün Konya'da yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup beşinci hafta maçıyla 565. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 296'sı resmi, 268'i özel 564 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 132 defa berabere kaldı, 220 kez de rakiplerine yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, 242'si deplasmanda, 242'si evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 741 gol attı, kalesinde 818 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 564 karşılaşmanın 484'ünü Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 564 maçın birini hükmen kazandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
LUCESU DÖNEMİNDEKİ 16. KARŞILAŞMA
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 16. maçına İsveç karşısında çıkacak.
Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 15 maçta 4 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı.
Lucescu yönetiminde oynadığı 7'si resmi, 8'i özel 15 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 24 gol gördü.
2018'DEKİ DÖRDÜNCÜ KARŞILAŞMA
Ay-yıldızlı ekip, İsveç karşılaşması ile 2018 yılındaki dördüncü resmi maçını oynayacak.
Milli takım, 2018'de oynadığı 3 resmi maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Bu maçlarda 4 gol atan Türkiye, kalesinde 6 gol gördü.
Bu yıl oynadığı ilk maçta Antalya'da hazırlık karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra yine hazırlık mücadelelerinde deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi.
Milli takım, özel maçlarda, haziran ayında İsviçre'de Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup olan Türkiye, deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı. Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrılan mili takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son karşılaşmasında ise deplasmanda Rusya'ya 2-0 kaybetti.
İLK MAÇ 1951'DE
Türkiye ile İsveç tarihlerinde ilk kez 1951 yılında karşı karşıya geldi.
İsveç'te oynanan özel maçta, ay-yıldızlı ekip 50. dakikada Lefter Küçükandonyadis'in penaltı golüyle öne geçse de karşılaşma ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
SON MAÇTA BÜYÜK GERİ DÖNÜŞ
Türkiye ile İsveç son kez 10 Eylül'de İsveç'te oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 88 ve 90+2. dakikalarda Emre Akbaba'nın attığı gollerle 3-2 kazanmayı başardı.
İsveç'in gollerini ise 35. dakikada Isaac Thelin ve 49. dakikada Viktor Claesson kaydetti.
İSVEÇ'İN SON GALİBİYETİ 17 YIL ÖNCE
İsveç, Türkiye karşısındaki son galibiyetini 17 yıl önce elde etti.
İki ekip, 2002 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında, Eylül 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇLAR
Türkiye ile İsveç A milli futbol takımları arasında geride kalan 11 maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|10.06.1951
|Stockholm
|Özel
|1 - 3
|14.11.1951
|İstanbul
|Özel
|1 - 0
|29.03.1995
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2 - 1
|15.11.1995
|Stockholm
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2 - 2
|15.06.2000
|Eindhoven
|Avrupa Şampiyonası Finalleri
|0 - 0
|07.10.2000
|Göteborg
|Dünya Kupası Elemeleri
|1 - 1
|05.09.2001
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|1 - 2
|06.08.2008
|İstanbul
|Özel
|0 - 0
|05.03.2014
|Ankara
|Özel
|2 - 1
|24.03.2016
|Antalya
|Özel
|2 - 1
|10.09.2018
|Stockholm
|UEFA Uluslar Ligi
|3 - 2
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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