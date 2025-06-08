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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ TARİHİ, SAATİ VE CANLI YAYIN KANALI | Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Meksika - Türkiye milli maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Meksika - Türkiye milli maç hangi kanalda?

        Milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırılmaya başlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 mağlup etti. Bu galibiyet, milli takımın istikrarlı çıkışını ortaya koydu. Son 8 maçta yalnızca 1 mağlubiyet yaşayan Bizim Çocuklar, 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ay-yıldızlılar, ikinci hazırlık maçında ise Meksika ile karşı karşıya gelecek. Peki, Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Meksika - Türkiye milli maç hangi kanalda? İşte, milli maç canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 14:04 Güncelleme: 09.06.2025 - 08:13
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        A Milli Futbol Takımı’nın ikinci hazırlık maçı için heyecan dorukta. Ay-Yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında ikinci özel maçını Meksika ile oynayacak. İlk hazırlık maçında ABD’yi 2-1 mağlup etmeyi başaran Montella'nın öğrencileri, Meksika karşısına da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken milli takımda gözler Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü gibi yıldızlarda olacak. Peki, Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Meksika - Türkiye milli maç hangi kanalda? İşte, milli maç canlı izle kanalı, saati ve kritik mücadeleye ilişkin ayrıntılar...

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        MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci özel maçta, 2026 Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Meksika ile karşılaşacak.

        Meksika - Türkiye maçı, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü yapılacak.

        Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, gece yarısı saat 04.00’te başlayacak.

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        MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Meksika - Türkiye maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        MİLLİLER E GRUBU’NDA YER ALACAK

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Milli Takım, E Grubu’nda mücadele edecek. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar 4 takımlı gruplarda Eylül 2025'te, 5 takımlı gruplarda ise Mart 2025'te başlayacak.

        Montella yönetimindeki ay-yıldızlıların rakipleri ise İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan oldu. A Milli Takım, elemelerde ilk maçına 4 Eylül’de Gürcistan karşısında oynarken ikinci mücadelesine ise İspanya karşısında 7 Eylül’de çıkacak.

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        DÜNYA KUPASI HAZİRAN’DA DÜZENLENECEK

        2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.

        Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

        2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

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        A MİLLİ TAKIM KADROSU

        Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        KALECİLER

        Altay Bayındır-Manchester United

        Berke Özer-ikas Eyüpspor

        Muhammed Şengezer-RAMS Başakşehir FK

        Uğurcan Çakır-Trabzonspor (sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı)

        DEFANS

        Çağlar Söyüncü-Fenerbahçe

        Eren Elmalı-Galatasaray

        Merih Demiral-Al-Ahli Saudi FC

        Mert Müldür-Fenerbahçe

        Mustafa Eskihellaç-Trabzonspor

        Samet Akaydin-Çaykur Rizespor

        Yasin Özcan-Kasımpaşa

        Yusuf Akçiçek-Fenerbahçe

        Zeki Çelik-AS Roma

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        ORTA SAHA

        Demir Ege Tıknaz-Rio Ave FC

        Hakan Çalhanoğlu-FC Internazionale Milano (sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı)

        İsmail Yüksek-Fenerbahçe

        Kaan Ayhan-Galatasaray

        Okay Yokuşlu-Trabzonspor

        Orkun Kökçü-SL Benfica

        Salih Özcan-Borussia Dortmund (sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı)

        FORVET

        Ahmed Kutucu-Galatasaray

        Arda Güler-Real Madrid

        Barış Alper Yılmaz-Galatasaray

        Can Uzun-Eintracht Frankfurt

        Deniz Gül-Porto

        İrfan Can Kahveci-Fenerbahçe A.Ş.

        Kenan Yıldız-Juventus-

        Kerem Aktürkoğlu-Benfica

        Mustafa Hekimoğlu-Beşiktaş (sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı)

        Oğuz Aydın-Fenerbahçe

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