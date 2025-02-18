Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme hedefiyle kritik bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, İstanbul'daki Rams Park'ta Macaristan'ı konuk edecek. Taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlayan milliler, play-off mücadelesinde avantajı kaparak hayallerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yayın bilgisi...
Türk futbolunun heyecanla beklediği an geldi! A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselme hedefiyle play-off aşamasında Macaristan’la kozlarını paylaşacak. Vincenzo Montella’nın öğrencileri, İstanbul’da oynanacak bu kritik mücadelede taraftarın coşkusuyla sahaya çıkacak ve avantajı elde etmeye çalışacak. Futbolseverler ise maç saati ve yayın bilgilerini büyük bir merakla bekliyor. İşte milli maç yayın bilgisi...
TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.
İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025
20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan
23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye
TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Macaristan play-off maçının TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.
MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?
A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.
Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.