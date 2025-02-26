Türkiye, UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselme yolunda hayati bir sınav veriyor. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın liderliğinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, İstanbul’daki Rams Park’ta Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Taraftarların coşkulu desteğiyle sahaya çıkacak olan ay-yıldızlı ekip, play-off mücadelesinde avantajı kaparak büyük hedefe bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…