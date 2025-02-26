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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ TARİHİ VE CANLI YAYIN KANALI | Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Milli maç tarihi ve yayın bilgileri: Türkiye - Macaristan maçı ne zaman?

        UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme hedefiyle kritik bir mücadeleye hazırlanan A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da Macaristan'ı ağırlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, Rams Park'ta taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı ve play-off aşamasında avantajı ele geçirmeyi amaçlıyor. Futbolseverler, heyecan dolu bu karşılaşmanın detaylarını merakla bekliyor. İşte maçın tarihi ve yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 21:06 Güncelleme: 26.02.2025 - 21:06
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        Türkiye, UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselme yolunda hayati bir sınav veriyor. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın liderliğinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, İstanbul’daki Rams Park’ta Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Taraftarların coşkulu desteğiyle sahaya çıkacak olan ay-yıldızlı ekip, play-off mücadelesinde avantajı kaparak büyük hedefe bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

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        TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

        İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.

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