Milli Piyango 25 Bin TL ikramiye kazandıran numaralar açıklandı! MPİ yılbaşı çekilişi 25.000 TL çıkan numaralar sıralı tam liste
Milli Piyango 25 bin TL kazanan numaralar son dakika belli oldu. 31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki Milli Piyango 25 Bin TL ikramiye kazanan numaralar hangisi? İşte Milli Piyango MPİ yılbaşı çekilişi 25.000 TL çıkan numaralar sıralı tam liste
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 25 bin TL ikramiye kazandıran rakamlar sorgulanmaya başlandı. 31 Aralık akşamı büyük ikramiyenin 600 milyon TL'yi bulduğu Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ resmi sitesi üzerinden öğreniliyor. Peki Milli Piyango 25 Bin TL ikramiye kazanan numaralar hangisi oldu?
MİLLİ PİYANGO 25 BİN TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 25 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. İşte, 25.000 TL kazanan sayılar;
0080001 0160969 0171205 0184280 0239918 0274674 0295132 0338359 0471779 0576228
0597351 0626776 0687542 0687825 0750984 0760585 0817045 0900893 0921116 0977771
0989219 1010441 1053777 1093630 1111706 1176277 1271904 1487486 1622600 1656067
1694517 1697870 1737059 1793899 1863432 1900553 1913855 1931353 1951724 1965257
2068247 2080187 2147773 2151398 2162285 2252835 2322878 2326235 2355517 2372658
2407619 2466123 2511994 2551413 2724927 2848223 2871290 2881006 2885182 2885495
2908513 2983225 2991939 3070823 3144236 3208373 3364722 3366859 3447249 3538178
3583608 3601486 3641043 3763841 3767895 3769540 4013113 4135404 4140768 4156675
4253496 4273159 4368768 4372178 4460512 4641403 4705279 4931917 4952455 5198995
5234994 5292484 5314621 5458427 5473025 5576337 5656488 5674188 5767744 5816891
5831295 5837858 5850910 5888840 5972816 6103255 6233354 6298114 6302405 6319734
6331691 6343419 6420408 6545926 6566543 6590378 6591953 6641004 6649474 6673106
6744575 6755709 6926010 6942643 7069535 7131519 7173896 7355754 7530887 7687566
7776833 7784429 7819336 7945102 8002557 8020692 8069759 8105086 8212983 8286581
8398888 8430568 8440195 8624750 8629036 8630668 8684631 8780442 8792478 8878873
8904423 8998574 9001599 9053262 9130363 9143786 9176340 9198435 9274625 9301138
9380921 9399620 9400147 9477808 9574906 9667308 9736378 9806927 9927153 9968668
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025: YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak.
Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2025 ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.